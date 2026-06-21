Дана Уайт ответил на вопрос, проведёт ли UFC турнир в Колизее в Италии

Президент промоушена UFC Дана Уайт ответил на вопрос о турнире в итальянском Колизее.

— Если тебе предложат провести бой UFC в Колизее, какой процент вероятности, что ты согласишься?

— Сейчас это невозможно. Но мы веди вели переговоры о сделке на бой между [Марком] Цукербергом и [Илоном] Маском. И это было по-настоящему. Я буквально две недели вёл переговоры о том бое на своём заднем дворе. И они хотели встретиться в Колизее. Колизей запросил что-то около $ 150 млн за проведение там боя. Эти деньги пошли бы в фонд, который восстанавливает все знаковые места в Италии. Так что для турнира там нужно было, чтобы Цукерберг и Маск подрались, потому что именно они собирались вложить деньги в Колизей.

— Я имею в виду, если ты заставишь Маска вложить деньги в бой UFC, ты бы согласился на турнир в Колизее?

— Любой, кто захочет вложить деньги в бой UFC в Колизее, — я за, — сказал Уайт на пресс-конференции после турнира UFC Fight Night 279.