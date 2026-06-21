Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Волкановски заявил о готовности провести титульный бой с Гейджи в лёгком весе

Волкановски заявил о готовности провести титульный бой с Гейджи в лёгком весе
Комментарии

Чемпион UFC в полулёгком весе австралиец македонского происхождения Александр Волкановски выразил свою готовность сразиться за чемпионство в лёгком весе с Джастином Гейджи.

«Он говорит: «Мне подняться? Мне идти?» Мой ответ прост: «Эй, давай сделаем это». Нет, слушай, чувак, люди спрашивают меня, знаешь, сделал бы я это? Конечно, я бы сделал это. Я скажу об этом, когда почувствую, что заслуживаю этого. И вы видели, когда я защищал свой пояс пять раз, прежде чем попросил о возможности стать двойным чемпионом, а затем был бой с Исламом. Это просто так работает. Я потерял пояс, защищался против Лопеса. Защитился против Лопеса — ставит ли это меня в положение, чтобы получить ещё один шанс? Так что я не буду просить об этом.

Такой я чемпион. Я думаю, нужно заслужить это. Но если бы UFC предложила увидеть двух 38-летних парней, соревнующихся в лёгком весе — 100% я бы согласился. Но, опять же, я не знаю. Арман [Царукян] должен быть следующим, но когда ты не делаешь то, что хочет UFC, то тебя могут за это наказать», — сказал Волкановски на своём YouTube-канале.

Материалы по теме
Гейджи — великий. В 37 лет остановил главную суперзвезду UFC
Гейджи — великий. В 37 лет остановил главную суперзвезду UFC
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android