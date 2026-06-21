Волкановски заявил о готовности провести титульный бой с Гейджи в лёгком весе

Чемпион UFC в полулёгком весе австралиец македонского происхождения Александр Волкановски выразил свою готовность сразиться за чемпионство в лёгком весе с Джастином Гейджи.

«Он говорит: «Мне подняться? Мне идти?» Мой ответ прост: «Эй, давай сделаем это». Нет, слушай, чувак, люди спрашивают меня, знаешь, сделал бы я это? Конечно, я бы сделал это. Я скажу об этом, когда почувствую, что заслуживаю этого. И вы видели, когда я защищал свой пояс пять раз, прежде чем попросил о возможности стать двойным чемпионом, а затем был бой с Исламом. Это просто так работает. Я потерял пояс, защищался против Лопеса. Защитился против Лопеса — ставит ли это меня в положение, чтобы получить ещё один шанс? Так что я не буду просить об этом.

Такой я чемпион. Я думаю, нужно заслужить это. Но если бы UFC предложила увидеть двух 38-летних парней, соревнующихся в лёгком весе — 100% я бы согласился. Но, опять же, я не знаю. Арман [Царукян] должен быть следующим, но когда ты не делаешь то, что хочет UFC, то тебя могут за это наказать», — сказал Волкановски на своём YouTube-канале.