«Алекс Перейра не нытик». Уайт — о жалобах бойца на судейство в поединке с Ганом

Президент промоушена UFC Дана Уайт отреагировал на жалобы Алекса Перейры на запрещённые удары по затылку от Сириля Гана на турнире в Белом доме.

— Ты не чувствуешь, что есть что-то с Сирилем [Ганом] не то? Или это просто такое: «Смотри, это хаотичный вид спорта, такое случается»?

— Ну, я также думаю, что если вы посмотрите бой, то неоспоримо, что он пропустил несколько ударов в затылок. Но в разгар действия, когда всё происходит, и парни катаются по полу, пытаясь выбраться, иногда случаются фолы, и, возможно, [Хёрбу] Дину следовало сказать: «Эй, следи за затылком» или, знаешь, предупредить его, или что-то в этом роде, но… Знаешь, я не знаю…

Но я вот что могу сказать вам: Алекс Перейра не нытик, и Алекс Перейра не жалуется на вещи и не ищет оправданий после боёв. Так что я уверен в том, что он действительно верил, что… ну, ты понимаешь, — сказал Уайт на пресс-конференции после турнира UFC Fight Night 279.