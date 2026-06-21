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«Алекс Перейра не нытик». Уайт — о жалобах бойца на судейство в поединке с Ганом

«Алекс Перейра не нытик». Уайт — о жалобах бойца на судейство в поединке с Ганом
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Президент промоушена UFC Дана Уайт отреагировал на жалобы Алекса Перейры на запрещённые удары по затылку от Сириля Гана на турнире в Белом доме.

UFC 2026. UFC White House — Freedom 250, Вашингтон, США
Алекс Перейра — Сириль Ган (W)
15 июня 2026, понедельник. 05:30 МСК
Сириль Ган
Окончено
TKO
Алекс Перейра

— Ты не чувствуешь, что есть что-то с Сирилем [Ганом] не то? Или это просто такое: «Смотри, это хаотичный вид спорта, такое случается»?
— Ну, я также думаю, что если вы посмотрите бой, то неоспоримо, что он пропустил несколько ударов в затылок. Но в разгар действия, когда всё происходит, и парни катаются по полу, пытаясь выбраться, иногда случаются фолы, и, возможно, [Хёрбу] Дину следовало сказать: «Эй, следи за затылком» или, знаешь, предупредить его, или что-то в этом роде, но… Знаешь, я не знаю…

Но я вот что могу сказать вам: Алекс Перейра не нытик, и Алекс Перейра не жалуется на вещи и не ищет оправданий после боёв. Так что я уверен в том, что он действительно верил, что… ну, ты понимаешь, — сказал Уайт на пресс-конференции после турнира UFC Fight Night 279.

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