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WWE готовится к дебюту бывшей гимнастки российского происхождения — PWInsider

WWE готовится к дебюту бывшей гимнастки российского происхождения — PWInsider
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Руководство промоушена World Wrestling Entertainment (WWE) готовится к появлению на телевидении новой спортсменки компании — 31-летней Джессики Богданов, имеющей российское происхождение, о чём сообщили в издании PWInsider.

На этой неделе в промоушене зарегистрировали торговую марку на новый ринг-нейм Ванта Неизвестная, под которым Джессика дебютировала на бренде для молодых звёзд NXT в эпизоде от 3 июня 2026 года под псевдонимом Джессика Неизвестная, где она встретилась с Кармен Петрович в поединке, не записывающимся для телевидения, и проиграла.

Джессика родилась 5 сентября 1991 года в Москве. В возрасте 14 лет вместе с семьёй переехала в США, а в 2011-м будучи профессиональной художественной гимнасткой представляла США на Панамериканских играх. Затем активно занялась воркаутом, где стала мировой чемпионкой в 2015 году и обрела популярность в социальных сетях.

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