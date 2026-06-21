Видео: подготовка Мовсара Евлоева к следующему поединку в UFC

Первый номер рейтинга в полулёгком весе (до 65 кг) россиянин Мовсар Евлоев опубликовал в социальных сетях видеоролик с тренировки, намекнув на следующий поединок в Ultimate Fighting Championship (UFC).

«Никаких слов. Скоро всё сами узнаете», — подписал видео Евлоев.

Мовсару Евлоеву 32 года. Россиянин дебютировал как профессиональный боец смешанного стиля в 2014 году, с 2019-го выступает в UFC. Всего на счету Евлоева в престижнейшей организации мира девять побед и ни одного поражения.

В своём последнем бою, состоявшемся в марте на турнире UFC Fight Night 270 в Лондоне, Великобритания, Евлоев победил большинством судейских голосов британца Лерона Мёрфи.