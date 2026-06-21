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Фото: экс-чемпион UFC выбросил клетчатый флаг на Гран-при Чехии MotoGP

Фото: экс-чемпион UFC выбросил клетчатый флаг на Гран-при Чехии MotoGP
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Бывший чемпион UFC в полутяжёлом весе чех Иржи Прохазка в воскресенье, 21 июня, на автодроме в Брно стал участником основной гонки 10-го этапа MotoGP в сезоне-2026, где в концовке выбросил клетчатый флаг, объявив о финише заезда.

MotoGP 2026. Этап 10, Брно, Чехия
Гран-при Чехии. Гонка
21 июня 2026, воскресенье. 15:00 МСК
Окончено
1
Марк Маркес
Ducati
39:51.297
2
Аи Огура
Aprilia
+0.421
3
Франческо Баньяя
Ducati
+2.255

Фото: Кадр из трансляции

Победу в гонке одержал многократный чемпион серии Марк Маркес («Дукати»). Вторым финишировал японский гонщик «Априльи» Аи Огура. Третий — двукратный чемпион серии из Италии Франческо Баньяя («Дукати»).

В профессиональном рекорде у Прохазки 32 победы, из которых 31 была одержана досрочно, шесть поражений, а один поединок был признан ничьей. В североамериканском промоушене Иржи дебютировал на турнире UFC 251, который состоялся 11 июля 2020 года. В данный момент чех идёт на серии из двух побед.

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