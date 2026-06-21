Махачев рассказал о популярности фразы «отправить в Дагестан на два-три года — и забыть»

34-летний действующий обладатель титула UFC в полусреднем весе российский боец Ислам Махачев рассказал о популярности своей фразы про необходимость отправить ребёнка на два-три года в Дагестан.

— Твоя фраза про «отправить в Дагестан на два-три года — и забыть», она, ну, очень глобально разлетелась на все вообще дисциплины спортивные, на звёзд.

— Кого я ни встречу — любой футболист любого уровня, там не знаю, [Новака] Джоковича встретил, он мне говорит, потом в «ПСЖ» в раздевалке мне говорят: «Эй, забери его на два-три года в Дагестан». Джошуа боксёр подходит: «Эй, я хочу футболку сделать с надписью «два-три года Дагестан». Можно?» Конечно, можно.

— Ты не считаешь, что ты развил прямо туризм Дагестана этой фразой?

— Скажем так, да, спортивный туризм. У нас там в зале невозможно выйти, зайти, постоянно люди приезжают. Просто сфоткаться, одну тренировку сделать. Кто-то говорит: «Эй, ты же звал, я пришёл тренироваться там». Вообще никаких спортивных навыков, хочет сразу к сборникам залететь потренироваться, — сказал Махачев на YouTube-канале adam zubayraev.