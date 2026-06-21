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Конор Макгрегор показал фото кровавой экипировки с тренировки перед возвращением в UFC

Конор Макгрегор показал фото кровавой экипировки с тренировки перед возвращением в UFC
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37-летний легендарный ирландский боец смешанных единоборств Конор Макгрегор, выступавший также в профессиональном боксе, первый двойной чемпион Ultimate Fighting Championship (UFC), опубликовал в социальных сетях фотографии окровавленной экипировки из своего тренировочного лагеря.

UFC 2026. UFC 329, Лас-Вегас, США
Конор Макгрегор — Макс Холлоуэй
12 июля 2026, воскресенье. 06:00 МСК
Конор Макгрегор
Не началось
Макс Холлоуэй

Фото: Из личного архива Конора Макгрегора

Макгрегор готовится к возвращению в UFC, где в ночь на 12 июля в Лас-Вегасе на турнире UFC 329 проведёт поединок с бывшим чемпионом UFC в полулёгком весе Максом Холлоуэем.

Фото: Из личного архива Конора Макгрегора

Фото: Из личного архива Конора Макгрегора

Первый бой Макгрегора и Холлоуэя состоялся в августе 2013 года на турнире UFC Fight Night 26 и завершился победой ирландца единогласным судейским решением по итогам трёх раундов.

Фото: Из личного архива Конора Макгрегора

Фото: Из личного архива Конора Макгрегора

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