Махачев оценил шансы экс-чемпиона АСА Гасанова в UFC

34-летний действующий обладатель титула UFC в полусреднем весе россиянин Ислам Махачев высказался насчёт перехода экс-чемпиона ACA в категории до 84 кг соотечественника Магомедрасула Гасанова в североамериканский промоушен.

— Как оценишь шансы Гасанова в UFC?

— Очень и очень хорошо. Рад, что получилось подписать такого крепкого парня, который каждый день тренируется. Очень тяжело туда попасть, но я уже говорил, что в России есть очень много бойцов, которые себя круто покажут в UFC. В конце концов, получилось его подписать. И надеюсь, как только пройдёт срок тестирования, он получит бой, — сказал Махачев в интервью журналисту Адаму Зубайраеву на его YouTube-канале.