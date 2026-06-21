Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Экс-чемпион АСА Вагаев в дебютном бою в UFC подерётся с россиянином — источник

Экс-чемпион АСА Вагаев в дебютном бою в UFC подерётся с россиянином — источник
Комментарии

Бывший обладатель чемпионского титула АСА в полусреднем весе россиянин Абубакар Вагаев (25-4, 5 КО/ТКО) проведёт следующий бой с соотечественником Сайгидом Изагахмаевым (22-3, 3 КО/ТКО) на турнире UFC Fight Night 282, который состоится 25 июля в Абу-Даби, ОАЭ. Противостояние пройдёт в лимите полусредней весовой категории. Об этом сообщает авторитетный телеграм-канал «Вестник ММА».

При этом отметим, что изначальным соперником Абубакара должен был стать экс-чемпион ACA в среднем весе соотечественник Магомедрасул Гасанов. Однако последний был вынужден сняться с боя. Кроме того, для Вагаева это будет дебютный бой в лиге.

Материалы по теме
Гасанов не выступит на турнире UFC в Абу-Даби, Вагаеву ищут нового соперника — источник
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android