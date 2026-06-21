Экс-чемпион АСА Вагаев в дебютном бою в UFC подерётся с россиянином — источник

Бывший обладатель чемпионского титула АСА в полусреднем весе россиянин Абубакар Вагаев (25-4, 5 КО/ТКО) проведёт следующий бой с соотечественником Сайгидом Изагахмаевым (22-3, 3 КО/ТКО) на турнире UFC Fight Night 282, который состоится 25 июля в Абу-Даби, ОАЭ. Противостояние пройдёт в лимите полусредней весовой категории. Об этом сообщает авторитетный телеграм-канал «Вестник ММА».

При этом отметим, что изначальным соперником Абубакара должен был стать экс-чемпион ACA в среднем весе соотечественник Магомедрасул Гасанов. Однако последний был вынужден сняться с боя. Кроме того, для Вагаева это будет дебютный бой в лиге.