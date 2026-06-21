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Умар Нурмагомедов предположил, что его брат Усман может подраться с Макгрегором в UFC

Умар Нурмагомедов предположил, что его брат Усман может подраться с Макгрегором в UFC
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Бывший претендент на титул UFC в легчайшем весе россиянин Умар Нурмагомедов объяснил, в каком случае его брат, а также непобеждённый чемпион PFL в лёгком весе Усман Нурмагомедов может подраться с экс-обладателем пояса UFC в категории до 66 кг и до 70 кг ирландцем Конором Макгрегором.

«Даже Усману говорю: «Ты приколи: если Конор выиграет, выигрываешь свой бой, выходишь в UFC — и первый бой у тебя с Конором. Это что за бой?! Это реально большой бой!» Там Хабиб будет, сколько охраны будет! И они дерутся!

Но в бою с Максом Холлоуэем не вижу больших шансов у Конора. По причине того, что у него был очень тернистый путь. Слишком долго его не было. А в это время Холлоуэй был в эпицентре сражений, бился с лучшими, оставался в форме. Я Конору здесь больших шансов не даю. Но если он вернётся, Усман — Конор — это хороший бой», — сказал Нурмагомедов в интервью Адаму Зубайраеву на его YouTube-канале.

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