Пимблетт: Макгрегор нокаутирует Холлоуэя

Бывший претендент на титул временного чемпиона UFC в лёгком весе англичанин Пэдди Пимблетт дал прогноз на предстоящий бой между ирландцем Конором Макгрегором и американцем Максом Холлоуэем. Их поединок станет главным событием вечера на турнире UFC 329, который пройдёт 12 июля в Лас-Вегасе, США.

«Поскольку бой Конора и Макса пройдёт в полусреднем весе, думаю, что Макгрегор нокаутирует Холлоуэя. Хотя все списывают Конора со счетов. Если бой перейдёт в поздние раунды, да, Макс, безусловно, начнёт избивать его в стойке. Но поскольку это бой в полусреднем весе, полагаю, Конор победит, поскольку Чарльз Оливейра заставил Макса выглядеть мелким в лёгком весе. Так что представьте, насколько большим будет Конор по сравнению с ним в полусреднем весе», — приводит слова Пимблетта портал MMA Mania.