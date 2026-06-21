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Пимблетт: готов отказаться от титульника ради боя с Топурией

Пимблетт: готов отказаться от титульника ради боя с Топурией
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Бывший претендент на титул временного чемпиона UFC в лёгком весе англичанин Пэдди Пимблетт рассказал, что надеется в третий раз подраться до конца 2026 года, а также заявил, что предпочёл бы провести поединок с испано-грузином Илией Топурией, а не бой за пояс.

«Готов ли я отказаться от титульника ради боя с Топурией? Отлично, вперёд! Надеюсь нокаутировать Бенуа Сен-Дени за два раунда, а затем снова выйти в октагон до конца года. Хотя сомневаюсь, что Топурия будет готов [вновь подраться до конца 2026 года]. Илие, по всей видимости, предстоит перенести множество операций. Если ему понадобятся операции на лице, Топурия не будет драться до следующего года», — приводит слова Пимблетта The Independent.

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