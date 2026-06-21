«Я дрался на равных с Гейджи весь бой, а он сдался, как сучка». Пимблетт — о Топурии

Бывший претендент на титул временного чемпиона UFC в лёгком весе англичанин Пэдди Пимблетт высказался насчёт решения экс-обладателя пояса UFC в категории до 70 кг испано-грузина Илии Топурии не продолжать бой с американцем Джастином Гейджи. Их поединок прошёл 15 июня в Вашингтоне на турнире UFC White House — Freedom 250 и завершился победой Джастина техническим нокаутом.

«Это [поражение Топурии] было своего рода подтверждением правильности моего прогноза, но в то же время знал, насколько он хорош. Я предсказал победу Гейджи накануне. Все смеялись надо мной, не думали, что это может произойти, но это бойцовский спорт. Всё может случиться.

Я же провёл пять раундов с тем, кто сейчас является абсолютным чемпионом UFC, дрался с ним на равных весь бой. Я не сдался, сидя на стуле, как маленькая сучка», — приводит слова Пимблетта издание The Independent.