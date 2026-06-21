Царукян послал Гейджи в ответ на его отказ принимать в подарок от него пикап

Второй номер рейтинга UFC в лёгком весе (до 70 кг), представляющий Армению и Россию, Арман Царукян категорично отреагировал на отказ американца Джастина Гейджи принимать в подарок от него пикап за победу в бою за звание абсолютного чемпиона UFC в категории до 70 кг с испано-грузином Илией Топурией. Их поединок прошёл 15 июня в Вашингтоне на турнире UFC White House — Freedom 250 и завершился в пользу представителя США техническим нокаутом.

«Вчера я узнал об этом и был шокирован. Какого чёрта, братан?! Если не хочешь этот пикап, иди нахрен», — сказал Арман Царукян во время стримерской трансляции.