Гейджи ответил, верит ли, что Топурия снова станет чемпионом UFC

37-летний действующий обладатель титула UFC в категории до 70 кг американец Джастин Гейджи ответил, верит ли, что испано-грузин Илия Топурия снова станет чемпионом UFC.

«Сейчас шансы на это чертовски малы. Надеюсь, что он [вернётся в строй], знаю, что у него есть навыки, чтобы снова стать чемпионом. Однако то же самое произошло и с Тони Фергюсоном: я не сломил его уверенность. Я изменил восприятие его соперниками, это огромный фактор, когда выходишь в октагон.

До этого [поражения] Тони был тем парнем, которого невозможно было пробить, с которым невозможно было выжить. А когда я показал людям, что всё, что нужно сделать, это преодолеть это восприятие, никто больше не будет думать, что он непобедим. Это и было его отличительной чертой. Ему будет очень трудно сражаться с теми, кто его не боится», — приводит слова Гейджи портал MMA Fighting.