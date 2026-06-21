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Экс-чемпион UFC заявил о желании подраться с Сергеем Павловичем

Экс-чемпион UFC заявил о желании подраться с Сергеем Павловичем
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Бывший чемпион UFC в полутяжёлом весе (до 93 кг) американец Джамал Хилл рассказал о предпочитаемых соперниках в дебютном поединке в тяжёлом весе (до 120 кг).

«Да, [я буду готов подраться] с Сергеем Павловичем, если моим следующим соперником станет не [Джош] Хокит. Но [Сергей] Спивак мой пацан, я бы не хотел драться с ним, как и с Кёртисом Блэйдсом, люблю его. Кёртис для меня как брат», — приводит слова Хилла аккаунт Home of Fight в социальной сети Х.

Хилл выступал в полутяжёлом весе с 2017 года. В профессиональном рекорде Джамала 12 побед, четыре поражения, а один бой был признан несостоявшимся.

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