Шлеменко: Хабиб и Фёдор — техничные, а я одарён только русским характером

Бывший чемпион Bellator в среднем весе россиянин Александр Шлеменко поделился мнением насчёт своих сильных сторон, сравнив себя также с соотечественниками Хабибом Нурмагомедовым и Фёдором Емельяненко.

«Каждый по-своему одарён. Я — сибирским духом, сибирским характером. Русским духом, русским характером. То есть у меня ничего нет, я ничего не умею делать, как мне говорят. Бороться не умею, бить не умею — ничего не умею. Но выхожу и дерусь,, как умею — и всё. А Хабиб, Фёдор — ну не забывайте, они же эти… такие, техничные. Но зато я знаю, что меня ничто не остановит. Это моя фишка, я пойду до конца. Не знаю, мне кажется, это тоже неплохое качество», — сказал Шлеменко на пресс-конференции.