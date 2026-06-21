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«Заберу его трон и пояс». Иан Гарри — о бое с Махачевым

«Заберу его трон и пояс». Иан Гарри — о бое с Махачевым
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Первый номер рейтинга UFC в полусреднем весе ирландец Иан Гарри высказался насчёт предстоящего поединка против чемпиона UFС в категории до 77 кг россиянина Ислама Махачева. Их бой станет главным событием на турнире UFC 330 в Филадельфии (США).

«Знаете, не думаю, что у Ислама много слабых мест. Он никогда не дрался с таким высоким и длинноногим бойцом, как я. Не дрался с таким быстрым бойцом, как я. Не дрался с бойцом, который умеет держать дистанцию, владеет боксёрскими навыками, умеет работать головой, как я, а также защищаться от тейкдаунов. Возможно, ему удастся меня перевести. Надеюсь, так и будет, поскольку хочу доказать всему миру, что Махачев не сможет меня засабмитить. Хочу доказать всему миру, что я могу подняться [из-под него]. Хочу доказать всему миру, что могу победить в его же игре.

Мне всё равно, сколько времени он тренировался в этом зале. Не имеет значения, как долго Ислам в этом практикуется, есть ли у него звание мастера спорта международного класса по самбо или нет. Собираюсь впечатать его головой в канвас и забрать его титул. Заберу его трон, прерву его рекордную победную серию, навсегда останусь парнем, который не позволил Исламу войти в историю», — сказал Гарри в видео, опубликовав его на своей странице в социальной сети.

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