Царукян: разыграю пикап среди подписчиков, это даже лучше. А затем уничтожу Гейджи

Второй номер рейтинга UFC в лёгком весе (до 70 кг), представляющий Армению и Россию, Арман Царукян сообщил, что собирается разыграть пикап, купленный в качестве подарка для новоиспечённого чемпиона UFC в лёгком весе американца Джастина Гейджи, заявив о намерении провести в скором будущем поединок с ним.

«Я просто разыграю эту машину среди подписчиков. Это даже лучше, уверен, победителю она будет нужнее, чем Джастину. Через пару дней мы придумаем условия розыгрыша. А затем я просто уничтожу его в поединке. Не могу дождаться», — приводит слова Армана Царукяна аккаунт KirmiziKoseMMA в социальной сети Х.