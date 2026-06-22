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Царукян: разыграю пикап среди подписчиков, это даже лучше. А затем уничтожу Гейджи

Царукян: разыграю пикап среди подписчиков, это даже лучше. А затем уничтожу Гейджи
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Второй номер рейтинга UFC в лёгком весе (до 70 кг), представляющий Армению и Россию, Арман Царукян сообщил, что собирается разыграть пикап, купленный в качестве подарка для новоиспечённого чемпиона UFC в лёгком весе американца Джастина Гейджи, заявив о намерении провести в скором будущем поединок с ним.

«Я просто разыграю эту машину среди подписчиков. Это даже лучше, уверен, победителю она будет нужнее, чем Джастину. Через пару дней мы придумаем условия розыгрыша. А затем я просто уничтожу его в поединке. Не могу дождаться», — приводит слова Армана Царукяна аккаунт KirmiziKoseMMA в социальной сети Х.

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