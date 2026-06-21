«Всегда был добр к этой жирной свино-корове». Хокит жёстко ответил Кормье на критику

Непобеждённый четвёртый номер рейтинга UFC в тяжёлом весе американец Джош Хокит жёстко ответил на критику члена Зала славы UFC соотечественника Даниэля Кормье его фразы, что Мишель Обама (жена бывшего президента США Барака Обамы. — Прим. «Чемпионата») является мужчиной.

«Всегда был добр к этой жирной свино-корове… Я здесь не для единства, на самом деле единства никогда не будет. Пришёл разделять лица людей. Если вам не нравится, приходите и сделайте что-нибудь с этим», — написал Хокит на своей странице в социальной сети Х.

Напомним, в последнем бою Хокит подрался с бывшим претендентом на титул UFC в тяжёлом весе соотечественником Дерриком Льюисом на турнире UFC White House — Freedom 250. Поединок завершился победой Джоша техническим нокаутом во втором раунде.