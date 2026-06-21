Чемпион UFC Ульберг сообщил, когда будет готов провести следующий бой

35-летний новый чемпион UFC в полутяжёлом весе новозеландец Карлос Ульберг сообщил, что рассматривает вариант проведения следующего боя в начале 2027 года.

«Сделаю, что необходимо в ближайшие месяцы, чтобы восстановить тело. Когда мне поступит звонок от UFC в начале 2027 года, буду готов», — приводит слова Ульберга аккаунт Full Send MMA в социальной сети Х.

В данный момент Карлос проходит восстановление после операции на колене из-за разрыва передней крестообразной связки правой ноги после поединка с чехом Иржи Прохазкой. Их бой состоялся на турнире UFC 327 и завершился победой Ульберга нокаутом в первом раунде.