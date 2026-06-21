Карлос Ульберг рассказал, когда перейдёт в тяжёлый вес

35-летний новый чемпион UFC в полутяжёлом весе новозеландец Карлос Ульберг рассказал, что планирует в будущем перейти в тяжёлый вес, проведя несколько защит титула.

«Сначала сделаю работу в полутяжёлом весе, проведя множество защит титула, после чего немного наберу мышечной массы [и перейду в тяжёлый вес], поскольку старею», — приводит слова Ульберга аккаунт Full Send MMA в социальной сети Х.

В данный момент Карлос проходит восстановление после операции на колене из-за разрыва передней крестообразной связки правой ноги после поединка с чехом Иржи Прохазкой. Их бой состоялся на турнире UFC 327 и завершился победой Ульберга нокаутом в первом раунде.