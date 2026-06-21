«Увидимся». Чемпион UFC Ульберг заявил о желании провести бой с Алексом Перейрой

35-летний новый чемпион UFC в полутяжёлом весе новозеландец Карлос Ульберг выразил заинтересованность в проведении боя с бразильцем Алексом Перейрой в тяжёлом весе в будущем.

«Такому человеку, как Алекс, уже сложно согнать в полутяжёлый вес. Мне кажется, что его время в категории до 93 кг подошло к концу и он попытается завоевать титул в тяжёлом весе. Увидимся там! Это вполне возможно [что подерёмся с Перейрой в тяжёлом весе]», — приводит слова Ульберга аккаунт Full Send MMA в социальной сети Х.

В данный момент Карлос проходит восстановление после операции на колене из-за разрыва передней крестообразной связки правой ноги после поединка с чехом Иржи Прохазкой. Их бой состоялся на турнире UFC 327 и завершился победой Ульберга нокаутом в первом раунде.