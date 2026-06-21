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Алекс Перейра согласился провести бой со скандальным и непобеждённым бойцом UFC из США

Алекс Перейра согласился провести бой со скандальным и непобеждённым бойцом UFC из США
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Бывший обладатель чемпионского пояса UFC в среднем и полутяжёлом весе бразилец Алекс Перейра выразил готовность провести бой со скандально известным и непобеждённым четвёртым номером рейтинга UFC в тяжёлом весе соотечественником Джошем Хокитом, который ранее неоднократно грубо высказывался в адрес Поатана.

«Говорил с самого начала [своей карьеры в UFC] — мне всё равно, с кем драться. Кого бы матчмейкеры ни поставили напротив меня, я буду драться.

Что насчёт личных высказываний Хокита? Умею сохранять спокойствие, не терять самообладание. Если бы захотел, мог бы просто встать, ударить его по лицу, врезать, да просто сделать всё, что захочу. Но умею сохранять спокойствие. Конечно, если бы он был на моём месте, вероятно, попытался бы сделать что-то подобное», — приводит слова Перейры портал MMASucka.

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