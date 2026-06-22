Роган назвал бой Топурия — Гейджи величайшим в истории ММА

58-летний известный американский подкастер и комментатор UFC Джо Роган высказался насчёт поединка за звание абсолютного чемпиона UFC в лёгком весе между испано-грузином Илией Топурией и американцем Джастином Гейджи. Их поединок прошёл 15 июня в Вашингтоне на турнире UFC White House — Freedom 250 и завершился победой Джастина техническим нокаутом.

«Главным событием турнира UFC в Белом доме стал величайший бой в истории. В буквальном смысле это был величайший бой всех времён, поскольку победителем стал Джастин Гейджи, которого считали андердогом с коэффициентом шесть к одному», — приводит слова Рогана портал MMASuсka.