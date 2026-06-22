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Роган назвал бой Топурия — Гейджи величайшим в истории ММА

Роган назвал бой Топурия — Гейджи величайшим в истории ММА
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58-летний известный американский подкастер и комментатор UFC Джо Роган высказался насчёт поединка за звание абсолютного чемпиона UFC в лёгком весе между испано-грузином Илией Топурией и американцем Джастином Гейджи. Их поединок прошёл 15 июня в Вашингтоне на турнире UFC White House — Freedom 250 и завершился победой Джастина техническим нокаутом.

UFC 2026. UFC White House — Freedom 250, Вашингтон, США
Илия Топурия — Джастин Гейджи (W)
15 июня 2026, понедельник. 06:00 МСК
Джастин Гейджи
Окончено
TKO
Илия Топурия

«Главным событием турнира UFC в Белом доме стал величайший бой в истории. В буквальном смысле это был величайший бой всех времён, поскольку победителем стал Джастин Гейджи, которого считали андердогом с коэффициентом шесть к одному», — приводит слова Рогана портал MMASuсka.

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