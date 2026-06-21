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Фанаты встретили Сириля Гана в аэропорту Парижа после завоевания временного титула UFC

Фанаты встретили Сириля Гана в аэропорту Парижа после завоевания временного титула UFC
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36-летнего временного чемпиона UFC в тяжёлом весе француза Сириля Гана встретили фанаты в аэропорту Парижа после того, как ему удалось победить бразильца Алекса Перейру техническим нокаутом на турнире на турнире UFC White House — Freedom 250. Их противостояние стало соглавным событием ивента. Благодаря успеху в данном бою Сириль стал временным чемпионом UFC в категории до 120 кг.

Напомним, в профессиональном рекорде Гана 14 побед, из которых семь были одержаны нокаутом, два поражения, а один бой был признан несостоявшимся. Сириль дебютировал в качестве профи в 2018 году, а в UFC перешёл в 2019 году.

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