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«Я не связываюсь с женщинами». Джастин Гейджи раскрыл подробности личной жизни

«Я не связываюсь с женщинами». Джастин Гейджи раскрыл подробности личной жизни
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Новоиспечённый чемпион UFC в лёгком весе Джастин Гейджи рассказал о своей личной жизни и признался, что сейчас полностью сосредоточен на себе.

«Я просто сижу дома и не связываюсь с женщинами. Я один. Холост и стабилен. Сейчас у меня нет отношений, я одинок. Я никогда не был женат. Я так и не встретил женщину, на которой захотел бы жениться. У меня также нет детей», — сказал Гейджи, слова которого приводит аккаунт Kırmızı Köşe в Х.

Напомним, Гейджи стал чемпионом промоушена в бою с Илией Топурией. Их поединок прошёл 15 июня в Вашингтоне на турнире UFC White House — Freedom 250 и завершился победой Джастина техническим нокаутом.

Реакция Царукяна на победу Гейджи в бою с Топурией

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