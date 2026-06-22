«Я не связываюсь с женщинами». Джастин Гейджи раскрыл подробности личной жизни

Новоиспечённый чемпион UFC в лёгком весе Джастин Гейджи рассказал о своей личной жизни и признался, что сейчас полностью сосредоточен на себе.

«Я просто сижу дома и не связываюсь с женщинами. Я один. Холост и стабилен. Сейчас у меня нет отношений, я одинок. Я никогда не был женат. Я так и не встретил женщину, на которой захотел бы жениться. У меня также нет детей», — сказал Гейджи, слова которого приводит аккаунт Kırmızı Köşe в Х.

Напомним, Гейджи стал чемпионом промоушена в бою с Илией Топурией. Их поединок прошёл 15 июня в Вашингтоне на турнире UFC White House — Freedom 250 и завершился победой Джастина техническим нокаутом.

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