Шара Буллет назвал лицемером Мишеля Перейру за поддержку Израиля

Российский боец UFC Шарабутдин Магомедов (Шара Буллет) заявил, что считает бразильца Мишеля Перейру лицемером за его демонстрацию поддержки Израиля в одном из его прошлых поединков.

«В моих глазах он лицемер, потому что выходить после поединка и поднимать флаг Израиля, который устроил геноцид на глазах миллиардов людей, устроил геноцид в Газе — детей, женщин… И он именно в этот момент, когда всё это происходит и весь мир это осуждает, поднимает флаг Израиля, а потом после поединка идёт спасать собак от наводнения в Бразилии.

Даже, честно сказать, если бы он реально за собак беспокоился — другое дело. А он на этом просто лайки набирает. Просто спасает собак, хочет в социальных сетях хайп набрать, набрать лайки. У него самые популярные видео знаешь какие? Это как он спасал собак. Спасатель собак.

Его, когда наводнение в Дагестане было, не хватало, честно говоря», — рассказал Шара Буллет в видео для YouTube-канала Red Corner MMA.