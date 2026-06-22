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Жорж Сен-Пьер заявил, что завершил бы карьеру на месте Гейджи после победы над Топурией

Жорж Сен-Пьер заявил, что завершил бы карьеру на месте Гейджи после победы над Топурией
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Член Зала славы UFC, а также бывший чемпион UFC в полусреднем и среднем весе канадец Жорж Сен-Пьер заявил, что на месте американца Джастина Гейджи завершил бы карьеру после победы над Илией Топурией на турнире UFC Freedom 250.

UFC 2026. UFC White House — Freedom 250, Вашингтон, США
Илия Топурия — Джастин Гейджи (W)
15 июня 2026, понедельник. 06:00 МСК
Джастин Гейджи
Окончено
TKO
Илия Топурия

«Он из тех парней, кто очень много работает и всегда возвращается после неудач. Очень вдохновляет видеть, чего он смог добиться.

Вам может не понравиться то, что я скажу, но если бы я был на его месте… А он мне нравится, сразу отмечу. Мы уже говорили об этом несколько минут назад, и я слышал, что об этом говорил и Деметриус Джонсон. Но именно так я бы и поступил [ушёл после победы]. Это был бы потрясающий финал. Чего ещё ему добиваться? Он уже сделал всё. Абсолютно всё.

Конечно, есть финансовая сторона. Если уйти сейчас, может возникнуть ощущение, что ты оставляешь деньги на столе. Всё-таки ты дерёшься за титул. И я уверен, что он всё ещё способен побеждать многих бойцов. Возможно, он ещё может выдать серию побед, потому что у него по-прежнему есть для этого всё необходимое.

Но здоровье должно быть в приоритете. И ещё один момент: когда ты профессиональный спортсмен в единоборствах, очень трудно уйти на вершине. Всегда возникает соблазн подумать: «Я могу провести ещё один бой. Ещё один. Ещё один. Ещё один...» И, скорее всего, действительно можешь. Но, чёрт возьми, каким же великолепным завершением карьеры это было бы для него», — заявил Сен-Пьер в подкасте TheBreakTalk.

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