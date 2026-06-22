Гейджи: я трижды постучал в бою с Хабибом, но рефери мне не поверил

Новый чемпион UFC в лёгком весе Джастин Гейджи заявил, что его бой с Хабибом Нурмагомедовым на UFC 254 должен был быть остановлен раньше, потому что он трижды постучал в удушающем приёме, прежде чем потерять сознание.

«После боя он зажал меня в коридоре и такой: «Ладно, я тебя знаю. Ты бы никогда, никогда не сдался». А я ему: «Я постучал три раза». Он отвечает: «Нет, ты бы никогда не постучал». Я говорю: «Дружище, я сам тебе говорю — я постучал». А он всё равно: «Нет, нет, ты бы не стал этого делать».

Я уже думаю: «Да какого ***? Как до тебя это донести? Я постучал три раза. Потом отключился».

Не хочу даже подставлять [рефери Джейсона] Херцога под удар, потому что у него были хорошие намерения. Он дал мне шанс. Но я, *****, постучал. Реально постучал. Бой нужно было останавливать. А я в итоге отключился.

К счастью, никаких серьёзных долгосрочных последствий от удушающего нет. Ладно, забудем об этом. Но знаешь, что самое безумное? Даже когда я сам ему сказал, он мне не поверил.

А потом все начали говорить: «О, ты же называл себя каким-то супергероем. Зачем тебе вообще сдаваться?» Да потому что, когда ты чувствуешь, что жизнь уходит из тебя, нужно быть полным идиотом, чтобы этого не понимать. Я знал, что ещё немного — и всё. Я буквально чувствовал, что умираю», — рассказал Гейджи в подкасте The Joe Rogan Experience.