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Уайт — о будущем Макгрегора: давайте сначала пройдём через его бой на UFC 329

Уайт — о будущем Макгрегора: давайте сначала пройдём через его бой на UFC 329
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Глава UFC Дана Уайт заявил, что не хочет забегать вперёд в обсуждении будущего Конора Макгрегора до его возвращения на турнире UFC 329.

UFC 2026. UFC 329, Лас-Вегас, США
Конор Макгрегор — Макс Холлоуэй
12 июля 2026, воскресенье. 06:00 МСК
Конор Макгрегор
Не началось
Макс Холлоуэй

— Очевидно, все ждут его возвращения. Вы говорили, что июль — это первая дата, а затем упомянули апрель как вторую дату. Вас спросили, почему именно так.
— Но какой вообще вопрос? Какие даты?

— Он сказал, что у него будет два боя: первый — тот, о котором мы уже знаем, в июле, а второй — в апреле 2027 года. И человека просто интересовало, почему именно так.
— Я и сам не знаю. Послушайте, давайте сначала пройдём через этот бой, а потом уже будем думать о следующем. Говорить о его втором поединке, когда первый ещё даже не состоялся, — это как когда я захожу в интернет и вижу: «Этот кард на выходных полный отстой». Да какого *** вы знаете, что он отстой? Напишите мне после турнира, и тогда скажите, что он был плохим.

— Наверное, нет лучшего способа продолжить тему Белого дома, чем возвращение Конора Макгрегора. Ожидаете ли вы, что этот турнир покажет такие же цифры, как и турнир у Белого дома?
— Вы знаете, как сильно я люблю побеждать и потом злорадствовать. Но сейчас я уже не могу этого делать. Есть столько всего, что мне хотелось бы сейчас вам выдать, но… увидите сами, как всё будет разворачиваться в течение следующего года — отчёты по доходам, вся эта ***** и прочее. Так что всё это ещё покажет себя. А мне остаётся просто продолжать делать своё дело и… молчать. Просто молчать, — сказал руководитель UFC на пресс-конференции в Лас-Вегасе.

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