«Мы не одинаковые». Дана Уайт — о сравнении UFC с крупнейшими лигами США

Президент UFC Дана Уайт рассказал, что историческое медиасоглашение между UFC и Paramount стоимостью $ 7,7 млрд вызвало серьёзный резонанс среди руководителей крупнейших спортивных лиг США.

«С этого момента, со всеми этими медиа, я вообще не собираюсь ничего говорить о других. Мы не одинаковые. Сейчас мы буквально конкурируем с НФЛ, НБА, МЛБ и НХЛ.

Если задуматься о том, какое место мы занимаем в иерархии крупнейших спортивных лиг страны, я не могу утверждать это наверняка, но, *****, готов поспорить, что это так: в день, когда мы объявили о сделке на $ 7,7 млрд, руководители НФЛ сказали: «Какого *** мы не получили эти деньги и как мы вообще не знали, что такие деньги лежат на столе? Мы будем проводить матчи по вторникам, пятницам и субботам».

Затем есть НБА, которая уже подписала новый контракт, МЛБ ищет новое соглашение, НХЛ тоже. Если посмотреть на телевидение 15 лет назад, тогда были все эти мощные кабельные каналы. Сейчас кабельная индустрия стремительно падает. Что остаётся? Остаются NBC, ABC, CBS и Fox, а также несколько крупных стриминговых сервисов. И все они сражаются за одну и ту же территорию», — заявил Уайт на пресс-конференции в Лас-Вегасе.

В августе 2025 года UFC и Paramount подписали семилетний контракт на $ 7,7 млрд. В рамках соглашения все номерные турниры UFC и турниры серии Fight Night транслируются на Paramount+, а часть крупных шоу дополнительно показывается на CBS. Сделка также ознаменовала отказ UFC от традиционной системы pay-per-view в США.