«Сириль Ган косит газон в стрингах». Хокит вызвал временного чемпиона UFC на бой в Париже

Непобеждённый четвёртый номер рейтинга UFC в тяжёлом весе Джош Хокит обратился к временному чемпиону дивизиона Сирилю Гану.

«Сириль Ган косит свой газон в стрингах… Если [Том] Аспиналл не вернётся, то давай подерёмся в сентябре в Париже. Я побью тебя и в клетке, и в баскетболе один на один, потому что я величайший универсальный атлет из всех, кто когда-либо выходил в октагон!» — написал американец в своём аккаунте в социальной сети X.

Ранее Ган завоевал временный титул UFC в тяжёлом весе, победив Алекса Перейру на турнире UFC Freedom 250. После этого француз выразил готовность встретиться с обладателем полноценного пояса Томом Аспиналлом в объединительном поединке.