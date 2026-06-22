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Шон О'Мэлли пошутил над Петром Яном, выложив фейковую переписку

Шон О'Мэлли пошутил над Петром Яном, выложив фейковую переписку
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Бывший чемпион UFC в легчайшем весе американец Шон О’Мэлли опубликовал скриншот вымышленной переписки с действующим обладателем титула UFC в легчайшем весе (до 61 кг) россиянином Петром Яном.

На изображении Ян якобы пишет американцу: «С днём отца, пап», на что О’Мэлли отвечает: «Спасибо, горжусь тобой».

В 2022 году Пётр Ян проиграл Шону О'Мэлли раздельным решением судей на UFC 280. После боя О'Мэлли заявил, что готов провести реванш с россиянином. В своём последнем поединке на турнире UFC Freedom 250 американец одержал победу над Айманном Захаби нокаутом во втором раунде.

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