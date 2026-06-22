Макгрегор рассказал, как травмировался накануне боя с Чендлером в 2024 году

Бывший чемпион UFC в полулёгком и лёгком весе ирландец Конор Макгрегор рассказал, как травмировался накануне боя с американцем Майклом Чендлером в июне 2024 года.

«Я извлёк урок из той потери концентрации во время подготовки к UFC 303 и с тех пор исправился. Когда был назначен последний бой [с Чендлером], за три недели до него к нам приехала команда из UFC. Были включены камеры, царила напряжённая атмосфера, и я проводил только спарринги без защитной экипировки.

В результате я получил перелом мизинца на ноге. Это была невыносимая боль. Мне пришлось смириться с этим — усвоить урок, применить его на практике, надеть защитное снаряжение, убедиться, что вся команда в курсе и мы обсуждаем, что это за тренировка. Мы это сделали, теперь моё тело в порядке, я отдохнул, голова у меня в норме», — приводит слова Макгрегора портал Bloody Elbow.