«Не лучший соперник для Илии». Царукян предостерёг Топурию от боя с Пимблеттом

Второй номер рейтинга UFC в лёгком весе, представляющий Армению и Россию, Арман Царукян объяснил, почему бывшему чемпиону UFC в категории до 70 кг испано-грузину Илие Топурии не следует принимать поединок против экс-претендента на временный титул UFC лёгком весе англичанина Пэдди Пимблетта.

«После этого поражения Пэдди — не лучший соперник для Топурии. У Пэдди крепкий подбородок, его сложно нокаутировать. Пятираундовый бой с Пэдди будет непростым для Илии. Пусть Топурия [в следующем поединке] сразится с Майклом Чендлером. Вернётся и нокаутирует его. Знаете, его нужно беречь», — приводит слова Царукяна портал BJ Penn.