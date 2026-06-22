Гейджи ответил, заслуживает ли Царукян стать следующим претендентом на титул UFC

37-летний действующий обладатель титула UFC в категории до 70 кг американец Джастин Гейджи ответил, заслуживает ли второй номер рейтинга UFC в лёгком весе, представляющий Армению и Россию, Арман Царукян стать его следующим соперником.

«Арман определённо достоин [стать следующим претендентом на титул], я согласен», — приводит слова Гейджи портал MMA Fighting.

Арману Царукяну 29 лет. В профессиональном рекорде в ММА российско-армянского бойца 23 победы, из которых 15 были одержаны досрочно, и три поражения. В качестве профессионала Ахалкалакец дебютировал в смешанных единоборствах в сентябре 2015 года, а с UFC Арман начал сотрудничать с апреля 2019 года. Он является мастером спорта по вольной борьбе и ММА.