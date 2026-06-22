«Он достоин этого звания». Кормье назвал Гана лучшим бойцом ММА в мире в тяжёлом весе

Член Зала славы UFC, а также бывший чемпион UFC в полутяжёлом и тяжёлом весе американец Даниэль Кормье поделился мыслями насчёт победы француза Сириля Гана в бою с бразильцем Алексом Перейрой. Их противостояние прошло 15 июня на турнире UFC White House — Freedom 250 и стало соглавным событием ивента. Бой завершился победой Сириля техническим нокаутом во втором раунде. Таким образом, Ган стал временным чемпионом UFC в категории до 120 кг.

«Алекс Перейра осмелился стать великим, осмелился мечтать. К сожалению, у него ничего не вышло. Сириль Ган — настоящий боец. Я не понимаю, почему мы так долго пытались не замечать одного из лучших, если не лучшего, в тяжёлом весе — Сириля Гана.

Он снова и снова доказывал, что достоин этого звания. Ган постоянно повторял: «Я заслужил эту возможность, эти бои за титул. Мне ничего не дарили, никто ничего мне не давал». Он в очередной раз показал, за что его так ценят, нокаутировав Алекса Перейру в стойке. Но что Сириль Ган сделал просто блестяще, так это показал Перейре, как нужно бороться в партере, и тем самым заставил его вспомнить обо всех своих навыках. Перед боем мы говорили, что, если Сириль покажет себя так же, как в бою с Томом Аспиналлом, у Перейры будут проблемы. Так и вышло.

Многие из тех, кто всё понимал, ставили на Сириля Гана и считали его явным фаворитом. Однако это не значит, что Перейра не заслуживает внимания. Перейра сделал то, о чём большинство даже не помышляло, — попытался стать чемпионом в трёх весовых категориях», — приводит слова Кормье портал Middle Easy.