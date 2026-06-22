«Лучше стримить, чем пить». Царукян ответил на упрёк Адесаньи, поддев его

Второй номер рейтинга UFC в лёгком весе, представляющий Армению и Россию, Арман Царукян ответил на замечание бывшего обладателя чемпионского титула UFC в категории до 84 кг нигерийца Исраэля Адесаньи, который упрекнул Ахалкалакца за частое появление на стримерских трансляциях.

«Я просто заскочил пару раз на стрим. Но, послушайте, когда у меня назначен бой, я полностью погружён в его подготовку, а когда нет — расслабляюсь и наслаждаюсь жизнью. Это лучше, чем пить, Адесанья. Лучше стримить, чем пить», — приводит слова Царукяна портал Bloody Elbow.

Арману Царукяну 29 лет. В профессиональном рекорде в ММА российско-армянского бойца 23 победы, из которых 15 были одержаны досрочно, и три поражения. В качестве профессионала Ахалкалакец дебютировал в смешанных единоборствах в сентябре 2015 года, а с UFC Арман начал сотрудничать с апреля 2019 года. Он является мастером спорта по вольной борьбе и ММА.