«Мне страшно возвращаться». Перейра заявил, что рассматривает вариант завершения карьеры

Бывший обладатель чемпионского пояса UFC в среднем и полутяжёлом весе бразилец Алекс Перейра сообщил, что не уверен в желании вновь драться из-за полученных в бою с французом Сирилем Ганом нескольких нелегальных ударов в область затылка. Их противостояние прошло 15 июня на турнире UFC White House — Freedom 250 и стало соглавным событием ивента. Бой завершился победой Сириля техническим нокаутом во втором раунде. Таким образом, Ган стал временным чемпионом UFC в категории до 120 кг.

«Честно говоря, мне теперь страшно возвращаться в бои после произошедшего в клетке. Думаю, я уже сделал своё дело», — написал Перейра на своей странице в социальной сети Х.