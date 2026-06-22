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«Мне страшно возвращаться». Перейра заявил, что рассматривает вариант завершения карьеры

«Мне страшно возвращаться». Перейра заявил, что рассматривает вариант завершения карьеры
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Бывший обладатель чемпионского пояса UFC в среднем и полутяжёлом весе бразилец Алекс Перейра сообщил, что не уверен в желании вновь драться из-за полученных в бою с французом Сирилем Ганом нескольких нелегальных ударов в область затылка. Их противостояние прошло 15 июня на турнире UFC White House — Freedom 250 и стало соглавным событием ивента. Бой завершился победой Сириля техническим нокаутом во втором раунде. Таким образом, Ган стал временным чемпионом UFC в категории до 120 кг.

UFC 2026. UFC White House — Freedom 250, Вашингтон, США
Алекс Перейра — Сириль Ган (W)
15 июня 2026, понедельник. 05:30 МСК
Сириль Ган
Окончено
TKO
Алекс Перейра

«Честно говоря, мне теперь страшно возвращаться в бои после произошедшего в клетке. Думаю, я уже сделал своё дело», — написал Перейра на своей странице в социальной сети Х.

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