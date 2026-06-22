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Арман Царукян не согласился с тем, что Джастин Гейджи должен уйти из ММА

Арман Царукян не согласился с тем, что Джастин Гейджи должен уйти из ММА
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Второй номер рейтинга UFC в лёгком весе, представляющий Армению и Россию, Арман Царукян не согласился с мнением, что 37-летний действующий обладатель титула UFC в категории до 70 кг американец Джастин Гейджи должен завершать карьеру в ММА.

«Джастину не стоит уходить на пенсию, потому что он выглядел довольно хорошо [в бою с Топурией]. Думаю, у него впереди ещё, может быть, два года. Он в расцвете сил. Выглядит сильным, быстрым. У него хорошая выносливость, крепкий подбородок. Это будто бы новая версия Джастина Гейджи. Он принимал сильные удары от Илии Топурии и даже не дрожал. И у него не было ни царапины на лице, это невероятно», — приводит слова Царукяна портал Middle Easy.

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