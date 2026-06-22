Сен-Пьер детально объяснил, как Макгрегор может добиться победы в бою с Холлоуэем

Член Зала славы UFC, а также бывший чемпион UFC в полусреднем и среднем весе канадец Жорж Сен-Пьер объяснил, что ирландец Конор Макгрегор может добиться победы в бою с американцем Максом Холлоуэем на турнире UFC 329, если в тренировочном лагере будет готов полностью отдаться процессу, не руководя им.

«Я думаю, что если Конор снова окунётся в работу и будет голоден до побед, то сможет вернуться в ту адскую зону. Он должен воспринимать это так, будто находится в туннеле, а свет в конце — это победа в бою. Поэтому ему нужно пройти этот путь, чтобы увидеть свет. Если он войдёт в эту зону, нас ждёт адский бой.

Знаете, мы иногда говорим о бойцах, которые пытаются вернуться в спорт, как, например, Конор Макгрегор. Я думаю, что если он хочет добиться успеха, то ему придётся нелегко, ведь когда ты добился успеха — владеешь миллионами, просыпаешься в тёплой постели, — вернуться в зону дискомфорта непросто, но нужно быть готовым к этому.

Нужно быть готовым пройти через армию парней, которые ждут тебя в зале, чтобы надрать задницу. Нужно пройти через это, чтобы как следует подготовиться к бою. И когда ты богат, то являешься боссом и сам решаешь, в какие условия тебя поставят. Я не думаю, что это правильный путь.

У него определённо есть навыки, чтобы сделать это, если бы он действительно захотел. Вопрос лишь в том, что ему нужно изменить свою позицию — перестать быть боссом и позволить своему тренеру руководить всем, поскольку, когда ты дерёшься, то ничего не контролируешь.

Если вы пытаетесь всегда контролировать всё на своих тренировках и не позволяете своим тренерам делать это за вас, чтобы отправить в ад, это проблема, поскольку условия нереалистичны. Вам нужно подготовиться к чему-то, что по мере возможности будет напоминать условия боя», — приводит слова Сен-Пьера портал MMA Fighting.