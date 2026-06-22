Порье арестовали за появление в общественном месте в нетрезвом состоянии — TMZ

37-летний бывший обладатель временного чемпионского пояса UFC в лёгкой весовой категории (до 70 кг) американец Дастин Порье вчера, 21 июня, был задержан за появление в общественном месте в состоянии алкогольного опьянения. Об этом информирует портал TMZ.

Однако конкретные обстоятельства задержания Порье пока неизвестны. Отметим, что в штате Джорджия за появление в общественном месте в состоянии опьянения в случае признания вины может грозить до года тюремного заключения и/или штраф.

Порье имеет в своём профессиональном рекорде в смешанных единоборствах 30 побед, из которых 24 были одержаны досрочно, 10 поражений, а один бой был признан несостоявшимся.