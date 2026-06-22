Тренер Гассиева: наша конечная цель неизменна — стать абсолютным чемпионом

Антон Кадушин, являющийся тренером регулярного чемпиона по версии WBA в тяжёлом весе Мурата Гассиева (33-2, КО 26), рассказал о подготовке российского боксёра к поединку с чемпионом Олимпиады-2016 французом Тони Йока (15-3, КО 12). 12-раундовый бой между Гассиевым и Йока возглавит турнир IBA.PRO 19, который пройдёт 11 июля в Москве.

«На данном этапе мы сосредоточены на технической и тактической подготовке, улучшая качество бокса Мурата. Мы также уделяем много времени работе над менталитетом и боевым настроем. Продолжая тему подготовки, можно сказать, что всё зависит от наличия качественных спарринг-партнёров, которые точно соответствуют стилю вашего соперника. К счастью, у нас нет проблем в этом отношении.

Я уверен, что Мурат наберётся необходимого опыта и хорошо подготовится к этому бою. Мы не смотрим за спину Йока. Мы полностью сосредоточены на нём. При этом мы открыты для любых возможностей в будущем и никого не избегаем. Наша задача — правильно тренироваться, оставаться здоровыми и продолжать побеждать. И конечная цель остаётся неизменной — стать абсолютным чемпионом», — приводит слова Кадушина пресс-служба Федерации бокса России.