Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Тренер Гассиева: наша конечная цель неизменна — стать абсолютным чемпионом

Тренер Гассиева: наша конечная цель неизменна — стать абсолютным чемпионом
Комментарии

Антон Кадушин, являющийся тренером регулярного чемпиона по версии WBA в тяжёлом весе Мурата Гассиева (33-2, КО 26), рассказал о подготовке российского боксёра к поединку с чемпионом Олимпиады-2016 французом Тони Йока (15-3, КО 12). 12-раундовый бой между Гассиевым и Йока возглавит турнир IBA.PRO 19, который пройдёт 11 июля в Москве.

«На данном этапе мы сосредоточены на технической и тактической подготовке, улучшая качество бокса Мурата. Мы также уделяем много времени работе над менталитетом и боевым настроем. Продолжая тему подготовки, можно сказать, что всё зависит от наличия качественных спарринг-партнёров, которые точно соответствуют стилю вашего соперника. К счастью, у нас нет проблем в этом отношении.

Я уверен, что Мурат наберётся необходимого опыта и хорошо подготовится к этому бою. Мы не смотрим за спину Йока. Мы полностью сосредоточены на нём. При этом мы открыты для любых возможностей в будущем и никого не избегаем. Наша задача — правильно тренироваться, оставаться здоровыми и продолжать побеждать. И конечная цель остаётся неизменной — стать абсолютным чемпионом», — приводит слова Кадушина пресс-служба Федерации бокса России.

Материалы по теме
На пути к Усику — олимпийский чемпион. Огромный француз станет проверкой для Гассиева
На пути к Усику — олимпийский чемпион. Огромный француз станет проверкой для Гассиева
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android