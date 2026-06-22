Иан Гарри заявил, что Махачев отказался драться с ним 10 мая на турнире UFC 328

Первый номер рейтинга UFC в полусреднем весе ирландец Иан Гарри рассказал, что изначально должен был подраться с чемпионом UFС в категории до 77 кг россиянином Исламом Махачевым ещё 10 мая на турнире UFC 328.

«Мне ещё в январе сказали, что я буду биться за титул следующим. Потом шли разговоры про апрель. Затем было официальное предложение на 10 мая, от которого Ислам отказался. Потом мне сказали, что им нужно всё тщательно проработать и организовать один из самых больших боёв из возможных — Топурия против Махачева в Белом доме. Насколько я знаю, Ислам отказался. В итоге сделали тот бой, который и должен был изначально состояться», — приводит слова Гарри журналист Ариэль Хельвани на своей странице в социальной сети Х.