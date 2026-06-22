Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Иан Гарри заявил, что Махачев отказался драться с ним 10 мая на турнире UFC 328

Иан Гарри заявил, что Махачев отказался драться с ним 10 мая на турнире UFC 328
Комментарии

Первый номер рейтинга UFC в полусреднем весе ирландец Иан Гарри рассказал, что изначально должен был подраться с чемпионом UFС в категории до 77 кг россиянином Исламом Махачевым ещё 10 мая на турнире UFC 328.

«Мне ещё в январе сказали, что я буду биться за титул следующим. Потом шли разговоры про апрель. Затем было официальное предложение на 10 мая, от которого Ислам отказался. Потом мне сказали, что им нужно всё тщательно проработать и организовать один из самых больших боёв из возможных — Топурия против Махачева в Белом доме. Насколько я знаю, Ислам отказался. В итоге сделали тот бой, который и должен был изначально состояться», — приводит слова Гарри журналист Ариэль Хельвани на своей странице в социальной сети Х.

Материалы по теме
«Преднамеренно калечит людей. Чудовище». Что не так с новым соперником Ислама Махачева
«Преднамеренно калечит людей. Чудовище». Что не так с новым соперником Ислама Махачева
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android