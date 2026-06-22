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Дастин Порье прокомментировал новость о своём вчерашнем аресте

Дастин Порье прокомментировал новость о своём вчерашнем аресте
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37-летний бывший обладатель временного чемпионского пояса UFC в лёгкой весовой категории (до 70 кг) американец Дастин Порье прокомментировал новость, что его вчера, 21 июня, задержали за появление в общественном месте в состоянии алкогольного опьянения.

«Люблю вас всех. Я работаю над собой», — написал Порье на своей странице в социальной сети.

Дастин уже находится на свободе. Отметим, что в штате Джорджия за появление в общественном месте в состоянии опьянения в случае признания вины может грозить до года тюремного заключения и/или штраф.

Порье имеет в своём профессиональном рекорде в смешанных единоборствах 30 побед, из которых 24 были одержаны досрочно, 10 поражений, а один бой был признан несостоявшимся.

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