Сен-Пьер: если кто-то и мог победить Топурию, то это Гейджи. Я был шокирован результатом

Член Зала славы UFC, а также бывший чемпион UFC в полусреднем и среднем весе канадец Жорж Сен-Пьер поделился мнением насчёт победы американца Джастина Гейджи в бою за звание абсолютного чемпиона UFC в категории до 70 кг против испано-грузина Илии Топурии. Их поединок прошёл 15 июня в Вашингтоне на турнире UFC White House — Freedom 250 и завершился победой Джастина техническим нокаутом.

«Я был шокирован результатом с одной стороны, однако с другой — не был, поскольку знаю, каков Гейджи как боец. Мы видели, как он несколько раз оказывался в трудных ситуациях, но возвращался. Ник Диаз в расцвете сил был именно таким. И в Гейджи это есть. Если кто-то и мог это сделать, то это Джастин», — приводит слова Сен-Пьера аккаунт Kimura в социальной сети Х.