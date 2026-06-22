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Сен-Пьер: если кто-то и мог победить Топурию, то это Гейджи. Я был шокирован результатом

Сен-Пьер: если кто-то и мог победить Топурию, то это Гейджи. Я был шокирован результатом
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Член Зала славы UFC, а также бывший чемпион UFC в полусреднем и среднем весе канадец Жорж Сен-Пьер поделился мнением насчёт победы американца Джастина Гейджи в бою за звание абсолютного чемпиона UFC в категории до 70 кг против испано-грузина Илии Топурии. Их поединок прошёл 15 июня в Вашингтоне на турнире UFC White House — Freedom 250 и завершился победой Джастина техническим нокаутом.

UFC 2026. UFC White House — Freedom 250, Вашингтон, США
Илия Топурия — Джастин Гейджи (W)
15 июня 2026, понедельник. 06:00 МСК
Джастин Гейджи
Окончено
TKO
Илия Топурия

«Я был шокирован результатом с одной стороны, однако с другой — не был, поскольку знаю, каков Гейджи как боец. Мы видели, как он несколько раз оказывался в трудных ситуациях, но возвращался. Ник Диаз в расцвете сил был именно таким. И в Гейджи это есть. Если кто-то и мог это сделать, то это Джастин», — приводит слова Сен-Пьера аккаунт Kimura в социальной сети Х.

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