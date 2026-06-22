Иан Гарри рассказал, что изменится в полусреднем весе, если он станет чемпионом UFC

Первый номер рейтинга UFC в полусреднем весе ирландец Иан Гарри рассказал, что изменится в полусреднем весе, если он победит россиянина Ислама Махачева и станет новым чемпионом UFC в весовой категории до 77 кг. Их бой пройдёт 16 августа на турнире UFC 330 в Филадельфии (США) и станет главным событием ивента.

«Ислам дерётся только раз в год. Его следующая защита может состояться в июле 2027 года… Полусредний вес сейчас — величайший за всю историю. Когда я стану чемпионом, будет больше активности, больше поединков на высоком уровне. Это будет лучше для спорта», — приводит слова Гарри аккаунт Championship Rounds в социальной сети Х.