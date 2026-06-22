Пимблетт: Сен-Дени будет бояться перевести меня

Бывший претендент на титул временного чемпиона UFC в лёгком весе англичанин Пэдди Пимблетт поделился мыслями насчёт предстоящего поединка против пятого номера рейтинга UFC в категории до 70 кг француза Бенуа Сен-Дени. Их противостояние состоится на турнире UFC 329.

«Бенуа, возможно, будет немного бояться перевести меня, поскольку знает, что в партере я смогу его засабмитить. Как только я нанесу ему несколько ударов руками, ногами, коленями, локтями, он вернётся к настройкам по умолчанию. Настройки по умолчанию для Бенуа — стрельба тейкдаунами», — приводит слова Пимблетта аккаунт Home of Fight в социальной сети Х.